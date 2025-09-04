Hà Nội chặt hạ, dịch chuyển hơn 2.600 cây xanh để làm nút giao Vành đai 3,5

Ngày 4/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, cho biết từ tháng 9 đến hết tháng 12 nhà thầu sẽ di chuyển, chặt hạ gần 2.630 cây xanh trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức cũ).

Trong đó có hơn 2.190 cây không thuộc chủng loại cây đô thị như: Bơ, cau vua, dướng, keo, nhãn, ổi, sung…) và 435 cây thuộc chủng loại cây đô thị (bàng lá nhỏ, bằng lăng, giáng hương, hoa sữa, lát hoa, lộc vừng, muồng…).

Dự kiến, nhà thầu sẽ dịch chuyển hơn 280 cây về trồng cố định vào vị trí trống hai bên lề các tuyến đường; khuôn viên các trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở UBND xã, nghĩa trang… trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa (Hà Nội).

Đối với hơn 110 cây bóng mát (gồm gần 100 cây lát hoa và 12 cây hoa sữa) chuyển về vườn ươm của đơn vị để chăm sóc, sau khi dự án có mặt bằng thi công chuyển ra trồng và chăm sóc theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt trước khi bàn giao lại cho thành phố quản lý.

Hơn 2.230 cây bóng mát chặt hạ chủ yếu là keo (gần 1.990 cây), số còn lại là cau vua, dướng, lát hoa, muồng kim phượng, nhãn, ổi, sấu, táo, trứng cá, xoan,... là các cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây đô thị bị cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ dịch chuyển hơn 500 cây đơn lẻ khóm như trúc đào, dâm bụt, cọ lùn, hoa giấy… về trồng và chăm sóc cố định tại diện tích đất trống hai bên lề các tuyến đường; khuôn viên các trường học, nhà văn hoá, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở UBND xã… trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa,...