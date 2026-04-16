Góp 2 năm mới đủ tiền mua được chỉ vàng, người phụ nữ không may làm rơi

Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1964, trú xã Yên Xuân, Nghệ An) cho biết đã nhận lại 1 chỉ vàng đánh rơi. Chỉ vàng trị giá 16,2 triệu đồng, bà Loan mua của một hiệu vàng ở xã Đô Lương (Nghệ An) ngày 14/4.

Sau khi rời hiệu vàng, bà đi đến một số cửa hàng mua vật dụng sinh hoạt và thuốc về cho lợn, rồi ra đồng thăm lúa. Khi về nhà, bà hoảng hốt không thấy túi bóng chứa hộp nhựa đựng 1 chỉ vàng đâu.

Bà Loan vui mừng nhận lại chỉ vàng đánh rơi ở hiệu thuốc thú y (Ảnh: Nguyễn Mơ).

“Năm ngoái tôi bán được con lợn 8 triệu đồng, tiết kiệm tiền chi tiêu lâu nay nữa để mua chỉ vàng phòng thân. Mất vàng, tiếc của, tôi định đi tìm nhưng nhiều người ngăn, bảo người ta có nhặt được cũng không trả cho đâu”, bà Loan chia sẻ.

Bà cũng nghĩ không còn hi vọng nhưng sáng 16/4, được nhân viên cửa hàng vàng gọi điện, hỏi thông tin. Người này hướng dẫn bà Loan đến một cửa hàng thuốc thú y ở xã Đô Lương để nhận lại vàng.

“Tôi mừng quá, họ trả lại vàng, tôi gửi chút quà cảm ơn mà nhất quyết không nhận”, bà Loan vui vẻ nói.

Chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1990, trú tại xã Đô Lương), cho biết chiều tối 14/4, khi dọn dẹp để đóng cửa hàng, mẹ chồng chị phát hiện túi bóng chứa hộp nhựa có một chỉ vàng. Sau khi trích xuất camera, gia đình chị phát hiện một vị khách đánh rơi vàng nhưng người này đội mũ, mang khẩu trang nên không nhìn được rõ mặt.

Gia đình chị Mơ quyết định cất chiếc nhẫn vàng, chờ chủ nhân đến nhận nhưng hơn 2 ngày trôi qua không thấy có ai đến hỏi.

Sáng 16/4, chị Mơ đăng thông tin tìm chủ nhân số vàng này lên trang Facebook cá nhân. Trên hộp nhựa có tên nên chủ hiệu vàng đã kiểm tra hình ảnh khách đến giao dịch trong thời gian đó. Sau khi nhận diện hình ảnh người đến mua vàng và người làm rơi vàng trong video chị Mơ đăng tải là một, phía cửa hàng đã gọi theo số điện thoại khách để lại thông báo cụ thể.

Sáng cùng ngày, khi đối chiếu thông tin, hình ảnh chính xác người đánh rơi vàng, chị Mơ đã trao lại vàng cho bà Loan. “Ai trong hoàn cảnh gia đình tôi cũng sẽ tìm cách trả lại vàng cho chủ nhân thôi”, chị Mơ nói.