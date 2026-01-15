Giới thiệu Bộ trưởng Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 15/1, tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác do Bộ Ngoại giao tổ chức, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trung nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Ông Lê Hoài Trung (SN 1961) là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật và Ngoại giao.

Ông Trung trải qua nhiều cương vị quan trọng tại Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng, Đại sứ, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung là đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.