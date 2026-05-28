Giếng cạn trơ đáy, người dân đi xin từng can nước

Theo phản ánh của người dân xóm Thuận Lợi, thôn Thuận Phong (xã Hội Sơn), từ giữa tháng 3 đến nay, phần lớn giếng đào của hơn 50 hộ dân đã cạn khô. Một số giếng còn nước nhưng mực nước rất thấp, chỉ đủ bơm khoảng 10 phút rồi phải chờ cả ngày mới có nước trở lại.

Mới đầu mùa nắng nóng, nhiều giếng đào của người dân thôn Thuận Phong cạn nước, khiến người dân chật vật (Ảnh: Doãn Công).

Tình trạng khan hiếm nước buộc nhiều gia đình phải đi xin từng can từ các khu vực lân cận. Nước sinh hoạt được ưu tiên tối đa cho nấu ăn, còn việc tắm giặt phải giãn cách nhiều ngày để tiết kiệm.

Ông Dương Văn Thanh, một người dân xóm Thuận Lợi, cho biết: "Những năm trước, phải đến tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch giếng đào mới bắt đầu cạn. Nhưng năm nay, nguồn nước suy giảm sớm và nghiêm trọng hơn nhiều làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi. Tôi sống ở đây hơn 50 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến giếng đào khô cạn từ đầu tháng 2 âm lịch. Không chỉ giếng đào, nhiều giếng khoan và giếng đóng ngoài đồng ruộng cũng giảm lưu lượng đáng kể".

Người dân làng Trà Hương phải đi lấy nước suối nhưng bị nhiễm phèn về để 1-2 ngày mới sử dụng (Ảnh: Doãn Công).

Tương tự, gần 20 hộ dân ở làng Trà Hương, thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Người dân buộc phải sử dụng nước suối nhiễm phèn cho sinh hoạt hàng ngày.

Bà Vũ Thị Thoan (59 tuổi, trú làng Trà Hương) chia sẻ: "Đói có thể nhịn được nhưng thiếu nước sạch thì rất khổ. Hàng chục năm nay, người dân trong làng phải sử dụng nước nhiễm phèn để ăn uống, sinh hoạt".

Theo bà Thoan, hàng ngày người dân phải mang can, chai nhựa ra suối lấy nước, sau đó chứa trong 1-2 ngày để lắng bớt phèn mới dám sử dụng. Bà cũng thông tin, hai giếng được nhà nước hỗ trợ đào trước đây đã bị sập, không còn hoạt động.

Trước thực trạng này, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm khảo sát, xác định nguyên nhân nguồn nước ngầm suy giảm bất thường và có giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô năm nay. Đặc biệt, tại làng Trà Hương, nhu cầu về nước sạch là vô cùng cấp thiết.

Người dân tận dụng nước mưa để ăn uống hoặc cho vật nuôi (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo UBND xã Hội Sơn cho biết địa phương đã cử bộ phận chuyên môn phối hợp với ban quản lý các thôn, xóm kiểm tra thực tế để xác định nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục. Trong trường hợp thiếu nước nghiêm trọng, xã sẽ triển khai các giải pháp trước mắt nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Về lâu dài, xã Hội Sơn đã kiến nghị Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đầu tư tuyến ống dẫn nước về xã khi triển khai nhà máy nước phía Tây Bắc Phù Cát - Phù Mỹ, nhằm hạn chế tình trạng thiếu nước vào mùa khô tại các khu vực này.