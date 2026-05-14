Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường Sa Đéc

Chiều 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh (43 tuổi, quê Đồng Tháp), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Văn Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc Nguyễn Văn Vũ Minh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp).

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao năng lực, bản lĩnh và quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Vũ Minh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, dù là cán bộ trẻ nhưng ông Minh đã trải qua nhiều cương vị quan trọng như: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc cũng được giao lãnh đạo thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại...

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Vũ Minh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng bộ phường xây dựng khối đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các ngành, các cấp và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người dân để xây dựng phường phát triển toàn diện, xứng đáng với vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa đặc sắc của địa phương.