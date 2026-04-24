Đồng Tháp vượt chỉ tiêu chương trình đưa người lao động làm việc nước ngoài

Ngày 24/4, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo 102 xã, phường và các doanh nghiệp.

Thu nhập dao động từ 25 đến 50 triệu đồng/tháng

Bà Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp, cho biết trong năm 2025, toàn tỉnh đã có hơn 2.600 lao động xuất cảnh sang làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Các ngành nghề chủ yếu bao gồm nông nghiệp, trang trí nội thất, cơ khí, công nghệ ô tô.

Tỉnh cũng đã hỗ trợ trên 1.100 lao động với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng cho các chi phí học ngoại ngữ, học nghề, khám sức khỏe. Ngoài ra, chính sách cho vay vốn tín dụng đã hỗ trợ hơn 1.500 người lao động với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động dao động từ 25 đến 50 triệu đồng/tháng tùy theo diện đi làm việc.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nội vụ Đồng Tháp cũng thừa nhận một số hạn chế như tình trạng lao động chưa chấp hành quy định pháp luật ở nước sở tại, bỏ trốn khỏi nơi làm việc và cư trú bất hợp pháp. Công tác quản lý, nắm thông tin về lao động hết hạn hợp đồng cũng còn hạn chế và thiếu dữ liệu.

Trong năm 2026, Đồng Tháp đặt mục tiêu đưa từ 2.000 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với 100% xã, phường đều có lao động xuất cảnh.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến từ lãnh đạo xã, phường và doanh nghiệp đã được ghi nhận, tập trung vào việc đẩy mạnh, thắt chặt công tác quản lý, kiểm soát và tuyên truyền về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Một số ý kiến cũng đề xuất cần có sự can thiệp và xử lý mạnh mẽ đối với tình trạng môi giới lao động không rõ nguồn gốc, thông tin mập mờ, lừa đảo người lao động.

Phát triển nguồn nhân lực: Nhiệm vụ đột phá chiến lược

Ông Phan Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị nổi bật, đặc biệt là việc sáp nhập tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông khẳng định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược trong 5 năm tới. "Khi mỗi một người trong độ tuổi lao động mà có công ăn việc làm ổn định, có kỹ năng, trình độ cao thì chắc chắn địa phương đó sẽ phát triển", ông Thắng nói, đồng thời dẫn chứng hiệu quả từ các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đối với chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung này phải thích ứng theo vận hành chính quyền 2 cấp, với các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao phải "rõ việc - rõ người - rõ tiến độ - rõ sản phẩm".

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền và doanh nghiệp, đặc biệt là việc vượt chỉ tiêu đề ra trong chương trình này dù trải qua giai đoạn sáp nhập. Ông Thắng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh để đạt mục tiêu kế hoạch.

Ông Thắng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các hội, đoàn thể địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình người lao động hết hạn hợp đồng trở về nước để tư vấn, tuyên truyền, định hướng việc làm, lập thân, lập nghiệp, nhằm thực hiện mục tiêu "đi làm thuê - về làm chủ".

Đồng thời, các ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng "cò lao động" đưa ra thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến người lao động và kiên quyết xử lý các sai phạm.