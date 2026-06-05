Giải cứu kỳ đà hoa mắc kẹt ở mái hiên nhà dân

Ngày 5/6, ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng đã tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa nặng khoảng 5kg do người dân bàn giao.

Cá thể kỳ đà hoa nặng 5kg được ông Bích phát hiện và giao nộp (Ảnh: Phường An Nhơn).

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Bích (trú tại tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn) phát hiện cá thể kỳ đà hoa mắc kẹt tại mái hiên nhà của gia đình. Sau khi đưa con vật xuống an toàn, ông Bích liên hệ cơ quan chức năng bàn giao để xử lý theo quy định.

UBND phường An Nhơn phối hợp với lực lượng kiểm lâm lập hồ sơ, bàn giao cá thể kỳ đà hoa cho Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể kỳ đà hoa do ông Bích giao nộp để thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Phường An Nhơn).

Kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus salvator) là một loài thằn lằn lớn thuộc họ kỳ đà, phân bố ở khắp khu vực châu Á. Tại Việt Nam, loài này còn được gọi là kỳ đà nước, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ.

Theo Chủ tịch UBND phường An Nhơn, việc tự nguyện bàn giao động vật hoang dã của ông Bích góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và tuân thủ các quy định của pháp luật.