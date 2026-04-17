Phát hiện con kỳ đà hoa quý hiếm trốn trong nhà

Ngày 17/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, một người dân ở địa phương vừa chủ động giao nộp một con kỳ đà thuộc loài quý hiếm.

Trước đó, anh V.H.L. (trú tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) trong lúc dọn dẹp nhà cửa, bất ngờ phát hiện một con kỳ đà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, gia đình anh L. đã giao nộp cho ngành chức năng.

Qua xác định của cơ quan chuyên môn, đây là cá thể kỳ đà hoa (còn gọi kỳ đà nước), dài hơn 1,2m, có trọng lượng khoảng 2,8kg.

Kỳ đà hoa thuộc nhóm IIB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Được biết, khu vực gia đình anh L. sinh sống cách Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 20km.

Sau khi tiếp nhận động vật, chính quyền địa phương đã bàn giao cho đơn vị kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.