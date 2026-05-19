Kỳ đà vân quý hiếm xuất hiện trên cánh đồng

Ngày 19/5, lãnh đạo UBND xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã phối hợp đơn vị kiểm lâm tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân quý hiếm từ người dân.

Trước đó, anh Bùi Hữu Nhật, trú tại thôn Hà My, xã Triệu Bình đi làm đồng phát hiện cá thể kỳ đà nói trên. Biết đây là loài động vật quý hiếm, anh Nhật đã mang đến nộp cho chính quyền và lực lượng kiểm lâm.

Xã Triệu Bình bàn giao kỳ đà vân quý hiếm để cứu hộ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Qua kiểm tra, đơn vị chức năng xác định cá thể kỳ đà vân nặng 2kg, dài 70cm. Đây là loài động vật có tên khoa học Varanus nebulosus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Cá thể kỳ đà vân nặng 2kg, dài 70cm (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Sau khi tiếp nhận, chính quyền xã Triệu Bình và kiểm lâm đã bàn giao cá thể kỳ đà vân cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị để chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về tự nhiên.