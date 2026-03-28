Gần 100 người chữa cháy ở đỉnh đèo Bảo Lộc

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào 14h20 ngày 28/3, trên đỉnh đèo Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian này, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cao tại tiểu khu 476 nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, dập lửa trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: Văn Minh).

Nhận tin báo, UBND phường 3 Bảo Lộc phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Bảo Lâm và Đội Chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Do nắng nóng, gió lớn, ngọn lửa lan nhanh ra khu vực rừng rộng lớn. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khoanh vùng khu vực cháy, ngăn chặn lửa tiếp tục lan rộng. Đồng thời, gần 100 cán bộ, chiến sĩ, người dân đang nỗ lực dập lửa.

Khu vực rừng xảy ra hỏa hoạn là rừng tự nhiên nghèo kiệt, nhiều cây bụi, tre, nứa, cỏ lau.