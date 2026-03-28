Bãi rác cháy 2 ngày chưa tắt, khói đen tràn vào khu dân cư ở Lâm Đồng

Ngày 28/3, lực lượng chức năng xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khống chế đám cháy tại bãi rác dốc Đá Mài.

Vụ hỏa hoạn bùng phát từ trưa 27/3 rồi lan nhanh thành vùng rộng lớn. Đám cháy tạo ra nhiệt lượng lớn kèm theo khói đen dày đặc, gây ô nhiễm môi trường.

Bãi rác bốc cháy, phát tán khói ra môi trường (Ảnh: Nguyễn Thi).

Đến chiều 28/3, ngọn lửa vẫn lan nhanh, khói bụi tràn vào các khu dân cư thuộc thôn Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, thôn 14 của xã Cát Tiên.

Cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp cứu hỏa song ngọn lửa chưa được chế ngự hoàn toàn.

Bãi rác dốc Đá Mài có diện tích hơn 2ha, hoạt động từ năm 2001, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 tấn rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư thuộc xã Cát Tiên. Nhiều năm qua, bãi rác này hết diện tích chôn lấp nên thường xuyên rơi vào quá tải, phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường.