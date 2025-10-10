Đường mới được chi tiền tỷ sửa chữa đã hư hỏng

Ngày 10/10, UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã thành lập tổ để kiểm tra việc sửa chữa đường Quang Trung và Hùng Vương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ) làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân là do 2 tuyến đường trên mới nghiệm thu, thanh toán nhưng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Hai đường Quang Trung và Hùng Vương, xã Ia Pa mới được sửa chữa nhưng đã hư hỏng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo hồ sơ, tháng 5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công sửa chữa đường Quang Trung và đường Hùng Vương với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, thời gian thi công 90 ngày. Đơn vị thi công là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh Tuấn.

Ngày 9/6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ) cùng đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát đã ký biên bản nghiệm thu, thanh toán gần 973 triệu đồng đối với khối lượng hoàn thành của công trình đường Quang Trung. Đường Hùng Vương cũng được nghiệm thu khối lượng nhưng chưa quyết toán.

Tuy nhiên mới 2 tháng đưa vào sử dụng, đường Hùng Vương và Quang Trung xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường bị bong tróc, trồi lên lớp đá dăm. Việc này khiến người dân địa phương rất bức xúc và hoài nghi về chất lượng công trình.

Đường mới được sửa chữa nhưng lớp nhựa có thể dễ dàng bóc bằng tay (Ảnh: Chí Anh).

Bà P.T.T., trú tại xã Ia Pa, cho biết người dân rất phấn khởi khi nhà nước sửa chữa nhiều tuyến đường trung tâm để bà con đi lại thuận lợi. Tuy nhiên đường đưa vào sử dụng 2 tháng đã xuất hiện bong tróc khiến người dân rất bất bình.

“Tôi thấy đơn vị thi công thường chỉ đào phần hư hỏng, tận dụng lại vật liệu cũ, trộn thêm nhựa đường rồi lu lèn. Người dân mong các cấp kiểm tra, đánh giá để khi vận hành, đường đảm bảo chất lượng cho các phương tiện lưu thông”, bà T. nói.

Người dân bức xúc khi đường mới sử dụng đã hư hỏng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết người dân đã nhiều lần phản ánh và gửi đơn tố cáo về việc công trình trên thi công không đúng hồ sơ thiết kế, sử dụng vật liệu không đúng dự toán phê duyệt và có dấu hiệu bị "rút ruột". Về cảm quan, xã cho rằng chất lượng đường rất kém.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh các thông tin người dân phản ánh liên quan đến đường Hùng Vương và Quang Trung. Xã cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các vị trí bị hư hỏng mới nhận bàn giao.