Đưa thuyền viên Hàn Quốc gặp nạn trên biển về TPHCM cấp cứu

Ngày 16/4, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ đội Biên phòng TPHCM) đã tiếp nhận một giám sát viên bị nạn trên tàu nước ngoài đi qua vùng biển TPHCM.

Theo đó, ngày 16/4, lực lượng biên phòng nhận được đề nghị cấp cứu từ tàu LNG Port Harcourt II (đăng ký tại Bermuda) khi tàu này đang trên hành trình từ Đài Loan (Trung Quốc) đi Singapore.

Lực lượng biên phòng phối hợp đưa thuyền viên người Hàn Quốc đi cấp cứu (Ảnh: BĐBP TPHCM).

Theo thông báo, trên tàu có một giám sát viên tên C.M.S. (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc) bị ngã, chấn thương vùng đầu và có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Nạn nhân cần được đưa vào bờ cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng Công ty CP&DV Vận tải biển Vũng Tàu cử tàu VUNGTAU 2018 đi đón người bị nạn.

Đến khoảng 16h15 cùng ngày, tàu VUNGTAU 2018 cập cảng Cầu Đá (phường Vũng Tàu, TPHCM), bàn giao giám sát viên C.M.S. và một thuyền viên đi theo hỗ trợ (cùng quốc tịch Hàn Quốc) cho lực lượng biên phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng đã tiến hành thủ tục nhập cảnh cho 2 người nói trên; đồng thời bàn giao bệnh nhân cho đơn vị hàng hải để đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.