Đưa Quảng Ngãi thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

Sáng 12/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I xác định mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (Ảnh: Quốc Triều).

Theo nghị quyết, giai đoạn 2025-2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10% trở lên mỗi năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 6.900-7.000 USD.

Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP chiếm 75%-76%. Để đạt được mục tiêu này, đại hội nhấn mạnh cần thu hút vốn đầu tư xã hội, với tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm tới đạt ít nhất 560.000 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng xác định phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn, khu du lịch Măng Đen, di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh… được xác định là hạt nhân trong phát triển du lịch.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết (Ảnh: Quốc Triều).

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, khẳng định thành công của Đại hội là công sức, trí tuệ của các đại biểu là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên; nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà vững bước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, người Quảng Ngãi ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Quốc Triều).

“Thành công của Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để Quảng Ngãi phát triển năng động, toàn diện và bền vững hơn trong tương lai”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định.

Ngày 11/9, tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thông qua quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ gồm 17 người.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.