Dự kiến lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo lộ trình chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất (TPHCM) sang sân bay Long Thành (Đồng Nai) theo hai giai đoạn, tiến tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Cụ thể, ở giai đoạn đầu, từ khi khai trương đến hết lịch bay mùa đông (từ ngày 1/12 đến 27/3/2027), toàn bộ chuyến bay quốc tế đường dài (gồm cả vận tải hàng hóa) sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sản lượng dự kiến chiếm khoảng 19% tổng lượng khách quốc tế của khu vực TPHCM.

Trang thiết bị được lắp đặt bên trong sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Giai đoạn tiếp theo, từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030 (từ ngày 28/3/2027), các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển dần sang sân bay Long Thành, trừ một số chặng ngắn dưới 1.000km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác. ACV đặt mục tiêu đến năm 2027, Long Thành đảm nhận trên 90% sản lượng khách quốc tế của khu vực TPHCM.

Sau năm 2030, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chuyển sang khai thác tại Long Thành. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và một số chuyến bay quốc tế không thường lệ.

Theo ACV, công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành đang được triển khai đồng bộ. Doanh nghiệp đã thành lập chi nhánh cấp I - Cảng hàng không quốc tế Long Thành - để thực hiện chức năng vận hành, khai thác; đồng thời thành lập các đơn vị trực thuộc như chi nhánh dịch vụ hàng hóa và dịch vụ nhiên liệu hàng không.

Về nhân lực, ACV xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện và bố trí nhân sự làm quen với hệ thống trang thiết bị mới; đồng thời tổ chức làm việc thực tế tại sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho giai đoạn khai thác thương mại.

Trước đó, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh sân bay Incheon (Hàn Quốc) để triển khai chương trình sẵn sàng khai thác (ORAT). Đến nay, các bên đã hoàn thành xây dựng khái niệm khai thác, quy trình cốt lõi, phương án kinh doanh và chiến lược tài chính; đồng thời triển khai giai đoạn thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác, dự kiến tổ chức ba đợt thử nghiệm vào các tháng 9, 10 và 11.

Chủ đầu tư dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm, chuyển giao khai thác và cập nhật dự báo sản lượng. Ngay khi phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc triển khai sẽ được thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành sân bay mới.