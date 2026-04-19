Lập tổ công tác gỡ vướng về vật liệu, xăng dầu cho sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vướng mắc về nguồn cung, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được giao làm tổ trưởng tổ công tác. Các tổ phó gồm: ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai; ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Các thành viên gồm lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, đại diện Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an); Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Công trường dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Tổ công tác có nhiệm vụ xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án sân bay Long Thành.

Trước đó, sau chuyến thị sát sân bay Long Thành cuối tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính lúc đó đã chỉ đạo Bộ Xây dựng thành lập ngay tổ công tác để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tình trạng sụt giảm nhân công và biến động chi phí nhiên liệu, vật liệu đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Theo tính toán của các nhà thầu, với mức giá nhiên liệu tăng, mỗi ca thi công phát sinh thêm khoảng 2 tỷ đồng chi phí nhiên liệu. Giá xăng, dầu tăng cũng làm chi phí vận chuyển vật liệu tăng theo. Các loại đá, cát, thép được chở từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về công trường đều ghi nhận mức tăng giá khoảng 15-25% theo phản ánh của nhà thầu.

Ngoài ra, một số vật liệu như nhựa đường, xi măng và thép cũng tăng giá. Trong đó, giá bê tông nhựa thành phẩm tăng khoảng 40-50% mỗi tấn so với trước.