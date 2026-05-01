Du khách phàn nàn về dịch vụ tắm tráng, phường Cửa Lò lên tiếng

Ngày 1/5, ông Hoàng Ngọc Cừ, Trưởng phòng Văn hóa phường Cửa Lò (Nghệ An), cho biết công an phường đã nhanh chóng vào cuộc xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch vụ tắm tráng ở bãi biển Cửa Lò.

Ngày 30/4, tài khoản T.S. đăng tải thông tin “tố” chính quyền phường Cửa Lò “treo đầu dê bán thịt chó” khi đã thông báo miễn phí dịch vụ tắm tráng nhưng lại khóa nước sạch, khiến người dân không có chỗ tắm.

Du khách sử dụng dịch vụ tắm tráng có thu phí tại biển Cửa Lò (Ảnh: Thịnh Sơn).

Ông Hoàng Ngọc Cừ cho biết, dịch vụ tắm tráng tại Cửa Lò đã triển khai từ mùa du lịch 2025 với hình thức miễn phí. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng dịch vụ đã nảy sinh nhiều bất cập như lãng phí nước, mất vệ sinh môi trường do ý thức của một bộ phận người dân và du khách. Bởi vậy hiện nay hình thức tắm tráng miễn phí đã dừng hoạt động.

Chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, UBND phường Cửa Lò đã xây dựng 15 điểm tắm tráng nước ngọt hiện đại dọc bãi biển, thay thế các điểm cũ, nhằm phục vụ du khách tốt hơn. Mỗi điểm có 12 trụ, mỗi trụ có 4 vòi sen và bể tắm công cộng, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người một lúc. Tại các điểm tắm tráng này, UBND phường Cửa Lò đã niêm yết giá công khai 10.000 đồng/lượt tắm.

Dịch vụ này đang tạm thời giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò trực tiếp quản lý, vận hành để bảo đảm hoạt động ổn định. Chính quyền phường Cửa Lò đang xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác, lựa chọn đơn vị đủ năng lực quản lý, vận hành nhằm phát huy cao nhất công năng sử dụng và hiệu quả của hệ thống tắm tráng.

“Những ngày qua, đặc biệt là vào ngày 30/4, lượng du khách đến Cửa Lò rất đông, cộng với một bộ phận du khách ý thức chưa cao, lãng phí nước dẫn đến nguồn nước sạch cung cấp cho các trụ tắm không đủ. Không có chuyện chúng tôi không thu tiền nhưng khóa vòi nước không để người dân sử dụng như thông tin đăng tải”, ông Hoàng Ngọc Cừ khẳng định.

Làm việc với công an, chủ tài khoản T.S. thừa nhận bản thân nóng vội, nhận thức không đầy đủ nên đăng tải thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng về dịch vụ tắm tráng ở khu vực bãi biển Cửa Lò. Công an phường Cửa Lò nhắc nhở, yêu cầu chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin sai sự thật và đính chính nội dung bài viết đã đăng tải.

Chủ tài khoản T.S. sau đó gỡ bỏ thông tin, gửi lời xin lỗi đến các cấp chính quyền phường Cửa Lò vì đã ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của đô thị biển này.