Nghỉ lễ không rời Thủ đô, nhiều gia đình đổ về công viên cắm trại

Trưa 1/5, bước sang ngày nghỉ thứ hai dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công viên Yên Sở thu hút lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi, dựng trại và tận hưởng các hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Khu vực bãi đậu xe máy, ô tô trong công viên chật kín chỗ từ sớm. Đến gần trưa lượng người và các phương tiện vẫn tiếp tục đổ về đông đúc.

Sở hữu diện tích rộng lớn với hệ thống cây xanh dày đặc và cụm hồ nước lên tới hơn 130ha, công viên tạo nên không gian thoáng đãng, trong lành, phù hợp cho những chuyến dã ngoại cho gia đình và nhóm bạn.

Dù lượng người đổ về tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nơi này vẫn giữ được sự tĩnh lặng tương đối, không rơi vào cảnh quá tải, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.

Với tâm lý chọn điểm vui chơi gần nhà để tránh cảnh chen chúc tại các khu du lịch, chị Phương Anh (phường Định Công, Hà Nội) cho biết, đây là một trong những dịp hiếm hoi Hà Nội có thời tiết dễ chịu, mát mẻ như hôm nay.

"Thời tiết đẹp mấy ngày nghỉ lễ, nhà tôi đưa các con ra công viên tham gia các hoạt động ngoài trời như dựng lều, nấu nướng, qua đó giúp các con rèn luyện tính tự lập và kỹ năng sinh hoạt", chị Phương Anh chia sẻ.

Không gian rộng, thời tiết dễ chịu khiến không gian nơi đây phù hợp với nhiều lứa tuổi, người già có thể đi dạo thư thả, còn trẻ nhỏ thoải mái chạy nhảy và vui chơi ngoài trời.

Gia đình chị Lê Thị Hương (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cùng bốn gia đình hàng xóm có mặt tại công viên từ khoảng 8h sáng. Nhóm dựng lều, bày đồ ăn từ sớm để tranh thủ thời gian vui chơi. Trẻ con chạy ra bãi cỏ thả diều, đá bóng, còn người lớn ngồi quây lại nói chuyện, trông con và chuẩn bị bữa trưa.

"Những năm trước, cứ đến dịp này là chúng tôi lại thu xếp đi du lịch xa, thường là ra khỏi Hà Nội vài ngày. Nhưng năm nay thấy ở đâu cũng đông đúc nên thôi, chọn ở lại Thủ đô. Ra đây thấy thoáng đãng, không quá chen chúc, trẻ con có chỗ chơi. Không cần đi xa mà vẫn có không khí nghỉ lễ, cả nhóm đều thấy ổn, có khi những dịp sau vẫn chọn kiểu này", chị Hương chia sẻ.

Nhiều gia đình mang theo thịt nướng, hải sản hoặc đồ ăn nhanh vì dễ chuẩn bị, tiện sử dụng. Lựa chọn này giúp bữa ăn gọn nhẹ, đủ chất, không mất nhiều thời gian để mọi người tập trung vui chơi.

Gia đình chị Hồng Vân từ phường Hà Đông di chuyển đến công viên từ sáng sớm. 18 thành viên trong đại gia đình đã chuẩn bị lều, bạt, đồ uống, thức ăn sẵn để cùng nhau cắm trại, vui chơi dịp nghỉ lễ.

"Dịp lễ này gia đình mình không đi chơi xa như mọi năm mà quyết định đi cắm trại ở công viên để thay đổi không khí, gần nhà nên khá tiện. Đây cũng là lần đầu tiên nhà mình tới đây cắm trại, vui chơi nên chuẩn bị khá kỹ, mang theo đầy đủ mọi thứ đã chuẩn bị từ hôm trước. Tới đây mới thấy khung cảnh đông hơn tưởng tượng, nhưng không khí ở đây vẫn rất mát mẻ, trong lành, nhộn nhịp nữa", Hồng Vân chia sẻ

Tới đầu giờ chiều, khu vực Công viên Yên Sở vẫn giữ được nhịp sinh hoạt sôi động.

Các nhóm tiếp tục tụ tập ăn uống, vận động, trong khi một số người tranh thủ tìm chỗ râm mát để ngả lưng, nghỉ ngơi sau buổi sáng vui chơi.