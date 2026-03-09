Du khách Mỹ để quên số tiền lớn ở sân bay Đồng Hới

Ngày 9/3, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã hỗ trợ một nữ du khách quốc tịch Mỹ tìm lại tài sản bỏ quên ở sân bay.

Trước đó, nữ du khách tên Elizabetu Babcon bay từ tỉnh Quảng Trị ra thành phố Hà Nội. Khi về đến khách sạn ở Hà Nội, nữ du khách mới nhận ra mình bỏ quên ví, bên trong chứa số tiền khá lớn, tại sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Nữ du khách Mỹ (thứ hai từ phải sang) vui mừng nhận lại tài sản để quên ở sân bay (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Nữ du khách đã nhờ nhân viên khách sạn liên hệ với cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra và tìm được chiếc ví tại khu vực nhà ga hành khách, bên trong có số tiền tương đối lớn nhưng không có giấy tờ cá nhân.

Nữ du khách sau đó đã đi xe khách quay trở lại tỉnh Quảng Trị để nhận tài sản và viết thư cảm ơn lực lượng chức năng.