Dự án trăm tỷ như đống sắt vụn, 80.000 tấn quặng mắc kẹt

Dự án Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang được triển khai trên diện tích gần 20ha tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang cũ (nay thuộc xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), tổng vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy nghiền, tuyển rửa quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy luyện phôi thép tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Khởi công năm 2008 và đi vào vận hành từ năm 2009, nhà máy từng được kỳ vọng tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng miền núi còn nhiều khó khăn của Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn vận hành, nhà máy phải dừng sản xuất từ năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là thiếu đầu ra cho sản phẩm, khi dự án luyện thép liên quan không thể triển khai như kế hoạch.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc rà soát và cho thấy chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, nhiều hạng mục dang dở kéo dài, phát sinh nợ thuế và các khoản tài chính liên quan đến đất đai, môi trường. Những tồn tại này không được khắc phục trong thời gian dài, khiến dự án ngày càng rơi vào tình trạng bất động.

Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu vực nhà máy rơi vào cảnh hoang tàn, máy móc hư hỏng, băng tải gỉ sét, nhà xưởng xuống cấp và cây dại mọc um tùm khắp nơi.

Dự án này dường như đã bị lãng quên giữa đại ngàn, trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh sôi động từng được vẽ ra.

Để xây dựng Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang, gần 100 hộ dân đã nhường gần 20ha đất đai cho dự án. Thế nhưng, việc nhà máy ngừng hoạt động giữa chừng khiến người dân mất đất sản xuất, trong khi không tạo được việc làm như tính toán ban đầu. Đặc biệt, điều đáng lo ngại hơn là hiện còn 80.000 tấn quặng chất đống từ năm 2010 đến nay.

Nhiều người dân địa phương cho rằng việc nhà máy này bỏ hoang không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tác động tới môi trường nếu không được xử lý dứt điểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Vũ Quang cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, địa phương đã có văn bản đề xuất phương án xử lý và vào tháng 12/2025, UBND tỉnh đã ban hành quyết định đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án này. "Phía chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục giải quyết, thanh lý tài sản", vị này thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay máy móc, nhà xưởng, dây chuyền cùng hàng chục nghìn tấn quặng của nhà máy vẫn phơi sương phơi nắng. Trong khi đó, khuôn viên dự án bị người dân tận dụng làm nơi tập kết, chất đống gỗ keo.

Vị trí Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang (Ảnh: Google Maps).