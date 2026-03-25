Bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 2 phát hành chiều 25/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Trung ương 2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đây là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau khi bầu bổ sung, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 23 Ủy viên. Người đứng đầu là ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Đinh Hữu Thành, Nguyễn Minh Quang và Lê Văn Thành.

Ông Nghiêm Xuân Thành được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: Vĩnh Thành).

Tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê ở Phú Thọ, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và có quá trình công tác gắn với ngành ngân hàng trong nhiều năm.

Từ cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Thành dần kinh qua các chức vụ như: Phó Tổng Giám đốc VietinBank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Giữa năm 2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sau hơn 3 năm giữ cương vị này, ông tiếp tục được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.