Những nội dung Hội nghị Trung ương 2 bàn thảo trong ngày làm việc thứ ba

Văn phòng Trung ương vừa phát hành thông cáo ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 2.

Sáng 25/3, Trung ương làm việc tại hội trường dưới sự điều hành thảo luận của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Trong phiên làm việc này, Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Trung ương 2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Nội dung về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương cũng được các đại biểu cho ý kiến.

Nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cũng là những nội dung quan trọng được Trung ương bàn bạc, xem xét.

Bộ Chính trị sau đó họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương từ đầu kỳ họp đến nay.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng sau đó thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đóng góp ý kiến.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trung ương đồng thời kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.