Buộc thu hồi dự án du lịch nghìn tỷ “đắp chiếu” kéo dài

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, cho biết theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, địa phương này có 38 dự án cần phải rà soát để thu hồi.

Đến nay, UBND thành phố Huế đã rà soát và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy đối với 3 dự án không còn khả năng tiếp tục triển khai, buộc phải chấm dứt hoạt động đầu tư, trong đó có khu du lịch suối Voi, tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô). Thành phố Huế cũng đã báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính và Chính phủ.

Dự án khu du lịch suối Voi bị bỏ hoang kéo dài, khiến nhiều người tiếc nuối (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Cường, đây là điều không ai mong muốn, doanh nghiệp cũng đã đầu tư rất nhiều nguồn lực trên diện tích đất được giao làm dự án. Tuy nhiên, khi công trình chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển chung, buộc cấp có thẩm quyền phải ra quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với 35 dự án còn lại, địa phương đang đôn đốc, rà soát thực hiện, trong trường hợp phát hiện vi phạm sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

Không có hoạt động xây dựng nào trong suốt nhiều năm qua tại dự án (Ảnh: Vi Thảo).

Liên quan đến khu du lịch suối Voi, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế thông tin, hiện dự án không có hoạt động xây dựng nào triển khai tại hiện trường.

Trước đó vào năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế xây dựng Dự án Khu du lịch suối Voi tại xã Lộc Tiến, nay là xã Chân Mây - Lăng Cô.

Trước khi dự án ra đời, suối Voi đã là địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân. Theo thống kê, có 108 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 57 hộ bị ảnh hưởng về đất và 49 hộ về sinh kế.

Theo thiết kế, dự án có diện tích gần 52ha, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.020 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết chủ đầu tư đã được thuê 21,5ha đất để triển khai giai đoạn 1, 2. Dự án được khởi công tháng 1/2021, cam kết đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ năm 2021, sau đó điều chỉnh đến quý II năm 2023.

Tuy nhiên, từ năm 2022, dự án bắt đầu chậm tiến độ và đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần, với tổng số tiền 140 triệu đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện các hạng mục như san nền, xây dựng đường giao thông, đập tràn, vốn thực hiện 154 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, ông Nguyễn Thiên Lý, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế, cho biết có nhiều nhà đầu tư tiềm năng sẵn sàng hợp tác để xây dựng dự án. Ông khẳng định sẽ khởi động lại dự án trong năm 2024 và sớm đưa giai đoạn 1, 2 vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn "án binh bất động", suối Voi trở nên ngổn ngang, hoang tàn, khiến người dân tiếc nuối.