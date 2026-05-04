Đồng Nai thu hồi gần 30ha đất làm kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Ngày 4/5, UBND thành phố Đồng Nai ban hành các quyết định thu hồi gần 30ha đất tại phường Long Thành để xây dựng và khai thác các kho hàng hóa tại sân bay Long Thành.

Theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND, thành phố Đồng Nai thu hồi diện tích gần 15,3ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) giao để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Theo UBND thành phố Đồng Nai, lý do thu hồi đất để Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác kho giao nhận hàng hóa số 5, số 6, số 7, số 8 tại sân bay Long Thành theo quyết định số 1632/QĐ-BXD ngày 30/9/2025 của Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND, Đồng Nai thu hồi diện tích hơn 14,6ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được UBND thành phố Đồng Nai giao để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Lý do thu hồi đất để cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa số 2 tại sân bay Long Thành theo quyết định số 1630/QĐ-BXD ngày 30/9/2025 của Bộ Xây dựng.

Việc điều chỉnh quỹ đất được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện chuỗi hạ tầng logistics đồng bộ, phục vụ hoạt động khai thác khi sân bay Long Thành đi vào vận hành.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 5 tỷ USD, sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364ha và công suất 100 triệu hành khách/năm. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025); giai đoạn 2 (2025-2030); giai đoạn 3 (2035-2040).