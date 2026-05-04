Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nhanh vụ sân bay Long Thành

Sáng 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích khoảng 5.000ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 109.110 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD).

Theo Nghị quyết số 174 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Ông nhắc lại Bộ Chính trị chấp thuận nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

Theo người đứng đầu Chính phủ, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng, trường hợp để dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc nên tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề. Một là kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành. Hai là tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính được giao thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7/5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

Trong khi đó, ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; đề nghị TPHCM, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết.

Nhấn mạnh các khó khăn, vướng mắc hiện nay đều thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, Thủ tướng cho rằng ACV phải chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Các cơ quan đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được giao chịu trách nhiệm, chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu cho dự án với giá cả hợp lý; chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan; các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, xử lý nhiệm vụ theo thẩm quyền và chủ động, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền nếu có.