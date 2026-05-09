Đồng Nai sắp xây cầu 6 làn xe nối TPHCM

Ngày 9/5, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố sớm hoàn tất thủ tục để khởi công dự án cầu Tân Hiền vào quý IV. Đây là dự án quan trọng nối trung tâm thành phố Đồng Nai với thủ phủ công nghiệp phía Bắc TPHCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ).

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, cầu Tân Hiền nối phường Tân Triều với xã Thường Tân (TPHCM). Công trình nằm giữa cầu Bạch Đằng 2 và cầu Thủ Biên, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn ô tô và 2 làn xe thô sơ, rộng 33,5m. Trong đó, phần cầu dài khoảng 560m, đường dẫn dài 580m.

Cầu Bạch Đằng nối phường Tân Triều (thành phố Đồng Nai) với phường Tân Uyên (TPHCM) (Ảnh: Hoàng Bình).

Cuối năm 2025, tại kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 cây cầu kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai. Trong đó, TPHCM sẽ làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An. Riêng dự án cầu Tân Hiền được giao cho tỉnh Đồng Nai thực hiện. Các cây cầu đều được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Tháng 2 vừa qua, Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công đối với công trình đi qua hai địa phương.

Ngoài cầu Tân Hiền, đầu năm nay TP Đồng Nai và TPHCM đã động thổ các cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2. Thời gian tới, hai địa phương dự kiến tiếp tục xây các cầu Tân An, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá, kết nối thành phố Đồng Nai với khu vực phía Bắc TPHCM.

Hiện, Đồng Nai và TPHCM đã kết nối bằng nhiều công trình như cầu Thủ Biên, Bạch Đằng 2, Đồng Nai (quốc lộ 1), Long Thành (cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây) và Nhơn Trạch (Vành đai 3 TPHCM). Trong đó, cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức – Long Thành và cầu Phước An dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và 2027.

Ba cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, kết nối thủ phủ công nghiệp TPHCM (Bình Dương cũ) với thành phố Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân).

Việc đầu tư các cầu nối thành phố Đồng Nai với khu vực phía Bắc TPHCM nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng, tăng cường kết nối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics; tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị theo quy hoạch.