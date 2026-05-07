Đồng Nai dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 18/5

Ngày 7/5, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo thành phố đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và xây dựng đường 25C. Đây là 2 dự án giao thông quan trọng kết nối sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra thực địa dự án Thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Phú Việt).

Tại công trường dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục cũng như các thủ tục cần thiết để thông xe dự án trước ngày 18/5 tới. Đặc biệt, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân, vật lực, tăng cường thêm ca, kíp thi công để hoàn thành các hạng mục của dự án đảm bảo tiến độ thông xe theo yêu cầu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 16km, đi qua địa bàn 5 phường, xã của thành phố Đồng Nai gồm: Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện của dự án đạt hơn 2.200 tỷ đồng, đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký. Hiện, bên cạnh việc chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, đơn vị cũng đang triển khai lập phương án tổ chức giao thông, đề nghị cơ quan chức năng thực hiện nghiệm thu để hoàn thành các thủ tục phục vụ thông xe dự án.

Tuyến chính dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản thi công hoàn thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km. Dự án thành phần 2 (địa bàn thành phố Đồng Nai) dài 18,2km. Dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km.

Trước đó, 2 dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 37km từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành (thành phố Đồng Nai) đến quốc lộ 56 (TPHCM) đã thông xe dịp lễ 30/4.