Đồng Nai sẵn sàng vận hành thông suốt chính quyền đô thị từ ngày 30/4

Ngày 28/4, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, cho biết, công tác chuẩn bị triển khai mô hình chính quyền đô thị và thành lập thành phố Đồng Nai đang được các đơn vị, địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ, trách nhiệm cao.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét ban hành; đồng thời tham mưu thành lập 6 tổ công tác chuyên trách theo các lĩnh vực trọng tâm.

Một góc đô thị ở phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Các địa phương đã được hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị con dấu, bảng hiệu, rà soát thủ tục hành chính, hồ sơ lưu trữ và các điều kiện cần thiết để bảo đảm vận hành thông suốt ngay khi nghị quyết có hiệu lực. Riêng 10 xã chuyển thành phường đã hoàn thiện đề án tổ chức lại phòng chuyên môn, lập danh sách chuyển đổi thôn, ấp thành khu phố để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp cũng chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị cập nhật bảng tên, con dấu, quy chế làm việc và quy trình nội bộ phù hợp mô hình chính quyền đô thị.

Đến nay, công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn tất. Công an tỉnh Đồng Nai đã khắc mới 8.496 con dấu cho các cơ quan, đơn vị, đạt 100%. Hệ thống thủ tục hành chính, chữ ký số, chứng thư số, cổng thông tin điện tử, biểu mẫu điện tử và dữ liệu dùng chung đã được rà soát, cấu hình, sẵn sàng chuyển trạng thái vận hành từ ngày 30/4.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, việc quản lý ngân sách, giao dịch kho bạc, hạch toán thu chi tiếp tục được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm không gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Đối với lĩnh vực đất đai, hạ tầng đô thị, đã hoàn thành biên tập 91,85% bản đồ địa chính của 10 phường mới; đồng thời cập nhật, đổi tên đơn vị hành chính trên 57,24% bản đồ địa chính toàn tỉnh và phối hợp xây dựng bản đồ hành chính thành phố Đồng Nai phục vụ quản lý nhà nước sau chuyển đổi.

Phường Nhơn Trạch được thành lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Nhơn Trạch (Ảnh: Nam Anh).

Về cơ sở pháp lý, toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy trình, biểu mẫu liên quan đã được rà soát để kịp thời tham mưu điều chỉnh, bảo đảm đầy đủ hành lang pháp lý khi mô hình mới đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30/4, các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn tất các phần việc còn lại như tuyên truyền về thành lập thành phố Đồng Nai và các phường mới; tổ chức lễ công bố nghị quyết tại 10 phường mới thành lập; bàn giao, thu hồi và cấp đổi con dấu; hoàn thiện đồng bộ hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cổng dịch vụ công.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 30/4 đến 2/5, Đồng Nai hoàn tất thay đổi thông tin trên thiết bị người dùng của hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, chữ ký số, chứng thư số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm bộ máy chính quyền đô thị vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả ngay từ ngày đầu hoạt động.