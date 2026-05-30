Đồng Nai duyệt thiết kế đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án xây dựng đường ĐT 770B, kết nối sân bay Long Thành.

Theo đó, đường ĐT 770B là công trình giao thông đường bộ cấp II. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến đường có quy mô theo quy hoạch lộ giới 60m với 6-8 làn xe. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 6 làn xe. Dự án cũng sẽ được triển khai xây dựng các cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, an toàn giao thông đảm bảo theo quy định.

Dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong giai đoạn 1, dự án có bề rộng nền đường 45,5m, trong đó, phần mặt đường xe chạy rộng 27m. Trên tuyến sẽ đầu tư xây dựng 13 cầu bao gồm cả cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, dự án cũng được đầu tư xây dựng 6 nút giao trên tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.

Dự án xây dựng đường ĐT 770B có chiều dài tuyến gần 43km (không bao gồm 9,7km thuộc dự án đường Vành đai 4 TPHCM đi Long Khánh và 2,2km thuộc dự án đường Xuân Đường - Thừa Đức). Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai, gồm: Xuân Bắc, Gia Kiệm, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Dầu Giây, Bình Lộc, Xuân Lập.

Đây là dự án đóng vai trò kết nối các xã, phường phía Đông và Đông Bắc của thành phố Đồng Nai với sân bay Long Thành và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, kết nối tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).

Sơ đồ đường ĐT 770B (Đồ họa: Phú Việt).

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng đường ĐT 770B, với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án này.