Động đất 4,0 độ ở Sơn La khiến nhà cửa rung lắc

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trên địa bàn xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) vừa xảy ra một trận động đất.

Trận động đất xảy ra lúc 19h52 ngày 10/5, mạnh 4,0 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km. Bước đầu trận động đất không gây rủi ro thiên tai (cấp 0).

Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến khác của trận động đất.

Bản đồ chấn tâm trận động đất (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất).

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra động đất.

Theo hình ảnh và âm thanh ghi lại cho thấy động đất gây rung lắc khá mạnh kèm theo tiếng động lớn trong khoảng 2-3 giây. Nhiều người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà khi xảy ra động đất.