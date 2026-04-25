Đóng 6 triệu đồng mua vé tháng qua trạm BOT nhưng chỉ được tính nửa tháng

Ngày 25/4, anh N.V.L. (34 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) phản ánh ngày 13/4, anh đăng ký mua vé tháng cho xe container 47H05.xxx trên hệ thống VETC để lưu thông qua trạm thu phí Cam Thịnh (đoạn quốc lộ 1, xã Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa), với giá 5.891.000 đồng.

Tuy nhiên, khi xem lại biên lai, người đàn ông bất ngờ vì dù đã đóng tiền cho chu kỳ 30 ngày, hệ thống lại thông báo vé chỉ có hiệu lực từ ngày 1/4 đến hết 30/4.

Trạm thu phí Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

“Chúng tôi thường xuyên chở hàng qua trạm nên mua vé tháng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, với cách tính này, thực tế chúng tôi đóng tiền cho 30 ngày nhưng chỉ được sử dụng 17 ngày, vậy 13 ngày còn lại đi đâu?”, anh L. bức xúc.

Anh L.A.S., chủ phương tiện 47C30.xxx, cho biết cũng gặp tình trạng tương tự khi đóng phí qua trạm thu phí Cam Thịnh vào ngày 12/4. Dù đã nộp gần 6 triệu đồng, hệ thống VETC thông báo vé tháng chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/4.

Chủ phương tiện 47C30.xxx cho rằng đây là lần đầu tiên anh ghi nhận cách thu phí tháng bất hợp lý như tại trạm Cam Thịnh.

Thông báo về hiệu lực qua trạm Cam Thịnh khi đã đóng gần 6 triệu đồng (Ảnh: Chụp lại màn hình).

“Các trạm khác đều tính theo chu kỳ 30 ngày, ví dụ đóng ngày 12/4 thì đến 12/5 mới hết hiệu lực. Trong khi đó, trạm Cam Thịnh lại tính theo tháng, gây thiệt hại cho chủ xe. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ việc thu phí tại đây có đúng quy định hay không”, anh S. nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện trạm thu phí Cam Thịnh cho biết đang rà soát các phản ánh của tài xế để xử lý. Vị này cho rằng nguyên nhân có thể do nhầm lẫn trong hạch toán, đơn vị đã yêu cầu kiểm tra lại.

“Theo quy định tại các thông tư, việc hạch toán được thực hiện theo tháng. Trường hợp người dân mua vé giữa tháng, số ngày còn thiếu sẽ được cộng sang tháng sau để đủ chu kỳ. Có thể nhân viên giải thích chưa rõ nên tài xế còn thắc mắc”, đại diện trạm Cam Thịnh cho biết.

Nhiều tài xế cho rằng việc bấp cập trong thu phí theo tháng của trạm Cam Thịnh gây thiệt hại cho các chủ phương tiện (Ảnh: Trung Thi).

Liên quan đến giải thích của đại diện trạm thu phí Cam Thịnh, nhiều tài xế cho rằng chưa thỏa đáng, bởi đã hơn 10 ngày kể từ khi đóng phí, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ trạm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tạ Thanh Tình, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ III.2, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết sẽ kiểm tra nội dung phản ánh của các tài xế. Nếu việc thu phí đúng như phản ánh, trạm thu phí Cam Thịnh phải giải trình căn cứ áp dụng, từ đó lập biên bản báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về góc độ khách hàng, ông Tình cho rằng việc thu phí theo tháng nhưng chỉ sử dụng được nửa tháng là chưa hợp lý. Thông thường, chu kỳ thu phí qua trạm phải đủ 30 ngày.