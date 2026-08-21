Mái vòm khổng lồ nặng hơn 8.500 tấn sắp lắp đặt trên SVĐ lớn thứ 2 Việt Nam

Đại công trường sân vận động PVF tại Hưng Yên đang bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng khi hệ khung mái vòm thép khổng lồ đã hoàn thành hơn 90%, chuẩn bị cho công đoạn nâng toàn bộ kết cấu chính.

Đây được xem là một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án. Khi hệ mái chính khổng lồ được đưa lên các trụ, hình dáng đặc trưng của sân vận động 60.000 chỗ sẽ ngày càng rõ nét.

Theo thiết kế, phần mái được tạo nên từ một cặp dầm vòm hộp khổng lồ dài khoảng 373m, sâu 10,7m và rộng 5m. Khác với cách lắp ghép từng phần tại nhiều công trình, phương án thi công mái PVF yêu cầu nâng đồng thời toàn bộ phần kết cấu chính.

Toàn bộ hệ mái sử dụng hơn 20.000 tấn thép, riêng phần kết cấu chính được nâng có trọng lượng hơn 8.500 tấn. Quy mô này khiến công đoạn nâng mái trở thành một trong những thử thách kỹ thuật đáng chú ý nhất của dự án.

Trong quá trình lắp dựng, công trường phải huy động hệ thống cẩu siêu trường, siêu trọng. Trong đó, thiết bị có sức nâng lớn nhất lên tới 1.250 tấn, phục vụ việc đưa các cấu kiện thép có kích thước và khối lượng đặc biệt lớn vào vị trí lắp đặt.

Các đội thi công tiếp tục hoàn thiện, lắp đặt thêm hệ thanh giằng chữ X, giằng ngang và cấu kiện gia cường để gia tăng độ cứng tổng thể.

Sau khi hoàn thành lắp dựng toàn bộ hệ dàn kết cấu thép mái và các trụ nâng, nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai hệ cáp kích rút. Hệ thống này được bố trí tại 4 cụm trụ nâng và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ, điều khiển quá trình nâng và ổn định kết cấu mái.

Bốn cụm trụ tháp nâng hiện là những hạng mục được tập trung hoàn thiện.

Các trụ này không chỉ đóng vai trò điểm tựa cho quá trình nâng mà còn là bộ phận then chốt trong hệ thống kích rút, giúp đưa khối kết cấu thép khổng lồ lên đúng cao độ và vị trí thiết kế.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 8, nhà thầu sẽ bắt đầu thực hiện công đoạn kích, nâng hệ dầm mái để đưa vào vị trí trên 4 trụ chính.

Theo quy hoạch, sân vận động gồm bốn khán đài A, B, C và D cùng hệ thống khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, khu vực dành cho cầu thủ, khu VIP và khu dịch vụ.

Hiện các khán đài chính của sân vận động đã cơ bản thành hình, công trình 60.000 chỗ đã lộ diện.

Để phục vụ khối lượng công việc khổng lồ, toàn dự án có khoảng 4.000 công nhân làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, sân vận động PVF trở thành sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, sau sân vận động Vinfast - Trống Đồng (135.000 chỗ ngồi), được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của hạ tầng thể thao khu vực phía Bắc, đồng thời mở thêm dư địa để Hưng Yên phát triển các hoạt động thể thao, dịch vụ và du lịch.