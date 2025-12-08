Đoàn tàu Mỹ vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị

Chiều 8/12, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA 7) và tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) đã đến thành phố Đà Nẵng để bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố này.

Theo ghi nhận, cập cảng đầu tiên là tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62).

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls đã vào vịnh Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyến thăm kéo dài từ ngày 8 đến 11/12. Trong thời gian này nhóm Chỉ huy đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như buổi giao lưu văn hóa, trao đổi tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và giao lưu với các em nhỏ tại Làng Hy vọng.

Lễ chào đón đoàn sẽ được chính quyền thành phố Đà Nẵng và các ngành chức năng tổ chức tại cảng Tiên Sa vào chiều cùng ngày.

Đoàn thủy thủ trên tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (Ảnh: Tiến Tuấn).

USS Tripoli (LHA 7) là tàu tấn công đổ bộ lớp America thứ hai của Mỹ. Tàu lớp “America” này có chiều dài 257,3m, rộng 32,3m, lượng giãn nước 44.971 tấn và đạt vận tốc tối đa 25 hải lý/h nhờ động cơ Diezen - tuốc bin khí.

Còn tàu USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên là USS Chancellorsville. Tháng 3/2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls.

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga cập cảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó vào tháng 6/2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cũng cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) trong chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam.

Hay vào tháng 3/2018 tàu sân bay USS Carl Vinson và tháng 3/2022 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cũng có chuyến thăm Đà Nẵng.