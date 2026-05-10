Điều chỉnh chức danh 4 Ủy viên Bộ Chính trị trong BCĐ về phát triển KHCN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa ký quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: Phạm Thắng).

Quyết định này nêu rõ việc điều chỉnh chức danh và vai trò trong Ban Chỉ đạo với:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo

- Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chỉ đạo

Cũng với quyết định vừa được ban hành, Ban Chỉ đạo bổ sung thêm các thành viên gồm:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chỉ đạo

-Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chỉ đạo

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành đề cập một số nhân sự thôi tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách pháp luật, giải pháp đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Chỉ đạo sẽ đôn đốc, phối hợp các cấp ủy tổ chức Đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát cơ chế, chính sách pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để kiến nghị yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm trong tổ chức thực hiện