Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 122 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Với yêu cầu phản ứng chính sách nhanh, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị kịch bản trong tình huống xung đột Mỹ/Israel - Iran tiếp tục kéo dài. Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn được giao, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 Thủ tướng giao, cũng là nhiệm vụ được Chính phủ lưu ý.

Chính phủ quán triệt nguyên tắc hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án phải thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ xây dựng nhu cầu, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn đầu tư công và vận hành, khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư.

Cùng với việc tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Mặt khác, Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nhiệm vụ xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng, Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026.

Bên cạnh đó, Chính phủ nêu nhiệm vụ trong quý III/2026 phải hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở trung ương và địa phương), phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Với các chính sách phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ, hiệu quả; đi kèm với việc đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng "2 con số".

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ nhiệm vụ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn; chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Chính phủ định hướng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.