Điện, thư và thông điệp chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Ngày 7/4, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng với các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam anh em giành được những thành tựu mới to lớn và quan trọng hơn nữa, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ hai nước là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ hai nước, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược, định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt tiến lên phía trước, không ngừng làm lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao Campuchia khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng việc Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ vui mừng được tiếp tục đối thoại xây dựng và phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các chủ đề quan trọng của hợp tác song phương, hợp tác khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thông điệp chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cùng ngày, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chúc mừng ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng.

Thủ tướng Lào khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy và phát huy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là triển khai thực chất, hiệu quả kết quả Cuộc gặp hai Bộ Chính trị cũng như kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam.

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sẵn sàng cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đẩy nhanh xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá cao mối quan hệ bền chặt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Thủ tướng Campuchia mong sớm được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trong thông điệp chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Cuba tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ lâu đời giữa hai Quốc hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Lào Viengthong Siphandone đã gửi điện chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhân dịp bà tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước.