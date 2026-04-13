Diễn biến mới vụ “hụt” 1.260m2 đất ở sau khi nhận thừa kế từ bố mẹ

Ông Đào Hoàng Anh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), vừa có văn bản trả lời khiếu nại của cựu chiến binh Trần Đăng Lưu (khu 7 xã Thanh Thủy) liên quan đến việc sổ đỏ đứng tên ông Lưu nhận thừa kế từ bố mẹ ruột bị thiếu hụt 1.260m2 đất ở.

Trong đó Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cho rằng thẩm quyền xác định lại diện tích đất ở bị “hụt” 1.260m2 trên sổ đỏ của cựu chiến binh Trần Đăng Lưu thuộc về chủ tịch UBND cấp xã.

Mảnh đất gắn bó với gia đình ông Trần Đăng Lưu qua nhiều đời, hơn 200 năm, bị thiếu hụt 1.260m2 đất ở sau khi làm thủ tục thừa kế từ bố mẹ cho con trai (Ảnh: Trần Văn).

Theo phản ánh của ông Lưu, năm 1990, ông Trần Văn Miêu (bố đẻ ông Lưu) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A475529 với diện tích đất thổ cư là 1.560m2 (tổng diện tích thửa đất 3.032m2).

Sau khi ông Miêu mất, năm 2003, ông Lưu được mẹ ruột làm thủ tục thừa kế cho mảnh đất theo đúng quy định pháp luật, hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên diện tích “đất ở” trên thửa đất đứng tên ông Trần Đăng Lưu chỉ còn 300m2, còn lại gồm diện tích đất vườn, đất %, đất thu khoán…

Suốt nhiều năm, cựu chiến binh Trần Đăng Lưu khiếu nại việc giảm diện tích đất ở nêu trên không có quyết định thu hồi, không có quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất, không có biên bản xử lý vi phạm… nhưng đến nay chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.

“Nếu chính quyền địa phương không có căn cứ hợp pháp trong việc giảm diện tích đất ở từ 1.560m2 xuống còn 300m2 thì phải khôi phục lại diện tích đất ở trên sổ đỏ cho tôi là 1.560m2 theo giấy chứng nhận đã cấp trước đây”, ông Lưu đề nghị.

Như Dân trí thông tin trước đó, UBND xã Thanh Thủy có văn bản đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Thủy giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Thủy lại dẫn Điều 136 Luật Đất đai 2024, Nghị định 49/2026 của Chính phủ và Văn bản số 2126/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ (về thực hiện thủ tục hành chính đất đai theo Nghị định 49) để cho rằng thẩm quyền xác định lại diện tích đất ở thuộc về Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (!?).

Sổ đỏ do UBND huyện Thanh Thủy (cũ) cấp năm 2004 cho ông Trần Đăng Lưu chỉ còn 300m2 đất ở - thiếu hụt 1.260m2 đất ở, dù tổng diện tích đất vẫn là 3.032m2 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ngày 13/4, thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thanh Thủy cho biết, để hủy được sổ đỏ trên phải có kết luận của một cơ quan có thẩm quyền như thanh tra hoặc tòa án.

Tuy nhiên hiện nay cấp xã không có cơ quan thanh tra nên không đủ thẩm quyền để xác định việc cấp sổ đỏ của chính quyền địa phương trước đây là đúng hay sai.

Cựu chiến binh Trần Đăng Lưu nói rất mệt mỏi khi đã 69 tuổi nhưng phải tiếp tục “gõ cửa”, gửi đơn thư đề nghị chính quyền sở tại giải quyết vụ việc này. “Đây là mảnh đất đã gắn bó với gia đình tôi qua nhiều đời, hơn 200 năm rồi”, ông Lưu nói.