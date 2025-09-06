Địa phương dẫn đầu trong cả nước cấp phát Thẻ Đảng viên gắn chip

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, ngay sau khi có chủ trương về việc cấp Thẻ Đảng viên gắn chip dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức đồng bộ công tác đổi thẻ trong toàn Đảng bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc rà soát, đối khớp thông tin hồ sơ đảng viên và phối hợp với lực lượng công an để hoàn thiện dữ liệu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, rà soát và cấp phát thẻ cho đảng viên (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ gắn chip là một yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng tổ chức Đảng minh bạch và hiệu quả.

Việc này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy Đảng trong việc xác minh, rà soát và cập nhật dữ liệu đảng viên, phục vụ công tác tổ chức, cán bộ, bầu cử, khen thưởng, kỷ luật; góp phần đơn giản hóa các quy trình giấy tờ trong Đảng.

Đồng thời, thông tin đảng viên được lưu trữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc gia, gắn với danh tính điện tử của từng cá nhân, hạn chế tối đa sai sót, thất lạc hoặc gian lận thông tin; thể hiện tinh thần đổi mới, năng động của các tổ chức cơ sở Đảng, là bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến nay, gần 220.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được thu nhận thông tin Thẻ Đảng viên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng loạt ra quân hỗ trợ đảng viên thực hiện cấp đổi thẻ. Lực lượng công an đã trang cấp hệ thống máy móc, thiết bị cho 166 công an xã, phường và bố trí tối đa nhân lực để thu nhận hồ sơ.

Đặc biệt, nhiều trường hợp đảng viên cao tuổi, ốm đau, nằm viện đã được lực lượng công an đến tận nơi thu nhận thông tin, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, "Gần dân, bám dân, vì nhân dân phục vụ".

Tính đến ngày 22/8, Thanh Hóa đã thu nhận thông tin của 216.790 đảng viên, đạt 100% số đảng viên có mặt trên địa bàn và gần 95% số đảng viên trong diện đổi thẻ, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Với số lượng thu nhận thông tin lớn, Thanh Hóa là một trong những địa phương có tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp Thẻ Đảng viên cao nhất toàn quốc. Cơ sở dữ liệu đảng viên tại Thanh Hóa đã được đồng bộ hóa với dữ liệu dân cư, tạo nền tảng quan trọng cho việc cấp phát Thẻ Đảng viên gắn chip.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh này hơn 184.000 Thẻ Đảng viên mới, giúp Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về số lượng thu nhận thông tin, in và cấp đổi thẻ đợt đầu.

Theo kế hoạch, việc phát thẻ tại Thanh Hóa sẽ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ tại 170 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 10/9. Thứ tự ưu tiên cấp phát thẻ sẽ dành cho các đảng viên lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó đến các đảng viên chính thức.