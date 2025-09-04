Tổng Bí thư: "Thúc đẩy xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân"

Sáng 4/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (Ảnh: Nhân Dân).

Dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học, đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương; nội dung văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân.

Tổng Bí thư quán triệt cần phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân, lan toả sức mạnh của nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nhân Dân).

Cũng theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở.

Tổng Bí thư nhấn mạnh "mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ".

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cũng cần chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh.

Đi kèm với đó, Tổng Bí thư quán triệt việc nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Mặt khác, theo Tổng Bí thư, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân; kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh MTTQ cần đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Một định hướng khác được Tổng Bí thư gợi mở là MTTQ cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Nhân Dân).

Tổng Bí thư cũng đề nghị nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết "Ý Đảng" với "Lòng dân".

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng gợi mở cần tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc này, theo Tổng Bí thư, nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan toả hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.