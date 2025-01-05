Đi xe máy lên vỉa hè bị phạt tới 6 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng.

Mức phạt tiền 4-6 triệu đồng cũng áp dụng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" và điều khiển xe đi vào đường cao tốc.

Nghị định 168 cũng quy định mức xử phạt với hành vi dừng, đỗ mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự ở lòng đường gây cản trở giao thông.

Hình ảnh dòng xe máy tràn lên vỉa hè, giành hết không gian của người đi bộ (Ảnh: Trọng Trinh).

Cụ thể, phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

Còn, hành vi chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, cũng bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.