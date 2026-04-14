Đề xuất ô tô “độ” nhiều hạng mục nội, ngoại thất vẫn được đăng kiểm

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; cũng như kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại dự thảo là việc quy định rõ các trường hợp ô tô có sự thay đổi về trang, thiết bị nội thất, ngoại thất nhưng không được coi là cải tạo.

Các trường hợp này nếu các hạng mục còn lại đều đạt, ô tô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử và tem kiểm định.

Cụ thể, đối với trang thiết bị nội thất gồm: bọc nội thất; thay đổi cơ cấu điều chỉnh ghế, màn hình giải trí, thiết bị âm thanh, camera quan sát, camera hành trình, điều khiển điều hòa, đèn trang trí trong xe.

Đối với trang bị ngoại thất gồm thay đổi cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất.

Nhân viên đăng kiểm kiểm tra phương tiện (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các trang bị ngoại thất thay thế phải do nhà sản xuất cung cấp; đảm bảo sau khi lắp đặt, kích thước bao (dài, rộng, cao) của xe thực tế không vượt quá 100mm so với thông số ban đầu của xe; đồng thời khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các trường hợp xe cơ giới thay đổi một số kết cấu thùng hàng như: Bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng; thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của ô tô tải tự đổ, rơ moóc tải tự đổ,...

Tuy nhiên, tất cả những thay đổi trên phải đảm bảo kích thước cơ bản của xe, kích thước thùng hàng, khối lượng cơ bản của xe thực tế chênh lệch so với thông số tương ứng trong giấy chứng nhận kiểm định không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT.