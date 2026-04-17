Đề xuất nâng mức hỗ trợ cho sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ liên quan đến chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần,... trong đó đáng chú ý là việc nâng mức trợ cấp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Cụ thể, sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế; sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ nhưng không còn nhu cầu bố trí sử dụng; hoặc sĩ quan phải thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do sắp xếp bộ máy… nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm sẽ được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Cựu chiến binh gặp mặt dịp 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Trường hợp sĩ quan không thuộc các nhóm trên nhưng được kết luận không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục phục vụ, khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cũng được hưởng mức trợ cấp tương tự.

Ngoài ra, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi theo các diện nêu trên không bị trừ tỷ lệ lương hưu, đồng thời vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và chính sách ưu đãi người có công (nếu có).

Về trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, dự thảo quy định từ đủ 20 năm công tác trở lên thì 20 năm đầu được trợ cấp 5 tháng tiền lương; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương.

Sĩ quan từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 5 tháng tiền lương.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp giải quyết chế độ không đúng quy định sẽ bị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền trợ cấp một lần đã chi trả và xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện nghỉ hưu, không thuộc diện bệnh binh hoặc không chuyển ngành được, sẽ thực hiện chế độ phục viên.

Theo dự thảo, khi phục viên, ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội và quyền lợi khác theo quy định, sĩ quan còn được trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương; hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm thông qua các tổ chức liên quan,...

Theo Bộ Quốc phòng, việc điều chỉnh các mức trợ cấp nhằm bảo đảm tương thích với chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025.