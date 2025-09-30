Cần cơ chế bảo mật, tránh người cấp tin về lãng phí bị trù dập, trả thù

Nội dung này được đưa ra tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 30/9, khi các đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) nhấn mạnh tầm quan trọng của luật này với thực tiễn thời gian qua, tình trạng lãng phí vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, từ quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý tài sản công đến tổ chức bộ máy và quản lý sử dụng lao động…

“Nhiều vụ lãng phí gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế, làm giảm niềm tin của nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức bộ máy Nhà nước”, bà Hương nói.

Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương (Ảnh: Hồng Phong).

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nữ đại biểu khẳng định việc Quốc hội xem xét dự thảo luật này là hết sức cần thiết.

Luật không chỉ nhằm tiết kiệm nguồn lực chống lãng phí mà còn góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, tăng cường minh bạch trong hoạt động quản lý Nhà nước và trong toàn xã hội, theo lời bà Hương.

Dự thảo luật xác định rõ những nội dung bắt buộc công khai, yêu cầu công khai hành vi gây lãng phí và kết quả xử lý kèm theo thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bà Hương cho rằng đây là quy định mới góp phần tăng cường tính răn đe, trách nhiệm giải trình và cũng là công cụ để cho nhân dân giám sát, tuy nhiên, nữ đại biểu góp ý cần quy định rõ về thời gian công khai. Ví dụ sau bao nhiêu lâu kể từ khi phát hiện, xử lý hành vi lãng phí thì phải công khai.

“Nếu không có thời gian quy định cụ thể, việc công khai có thể bị chậm trễ và làm giảm tác dụng của việc giám sát”, bà Hương nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, nữ đại biểu đề nghị bổ sung hình thức công khai cho phù hợp đối với từng loại thông tin và có chế tài xử lý trong trường hợp không công khai, công khai không đầy đủ hoặc công khai mang tính hình thức.

Đặc biệt, bà Hương cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu nếu cơ quan không thực hiện công khai hoặc công khai hình thức.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (Ảnh: Hồng Phong).

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) quan tâm quy định về cung cấp, xử lý thông tin phát hiện lãng phí và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Theo bà, đây là những nội dung rất quan trọng nhưng thiết kế trong dự thảo luật chưa phù hợp.

Bà Tâm đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin phát hiện lãng phí vì nội dung này còn quy định chung chung, chưa rõ ràng.

Cùng với việc bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí và người thân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, nữ đại biểu góp ý cần quy định rõ việc bảo mật thông tin, tránh trường hợp họ có thể bị trả thù, trù dập.

Ngoài ra, theo bà Tâm, cần quy định rõ quyền được biết về việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với thông tin họ đã cung cấp để khuyến khích công dân tham gia đấu tranh phòng chống lãng phí.

Quy định về định mức, tiêu chuẩn làm căn cứ để xác định tiết kiệm, lãng phí, theo đại biểu Tâm, cũng rất quan trọng vì muốn thực hành tiết kiệm, trước hết phải chặn được nguồn gốc, nguyên nhân gây lãng phí, mà điều cốt lõi nhất là quản lý nguồn tiền làm phát sinh chi tiêu lãng phí, đó là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Do đó, việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ cần đảm bảo tính khoa học, sát đúng với yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và cần được thẩm định, giám sát chặt chẽ để tránh lãng phí từ gốc.

“Thực tiễn đã cho thấy khi xây dựng định mức cao hơn yêu cầu sẽ dẫn đến tình trạng tổ chức, cá nhân tìm cách giải ngân hết nguồn vốn, gây thất thoát, lãng phí. Mặt khác, có trường hợp tuy đã đạt được mục tiêu nhưng sử dụng không hết nguồn vốn và trả lại, nếu đánh giá là tiết kiệm cũng chưa đúng và chưa phù hợp”, bà Tâm nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) cũng cho rằng quy định về xử lý thông tin phát hiện lãng phí là nội dung quan trọng nhưng quy định trong dự thảo luật còn chung chung. Ví dụ người đứng đầu cơ quan nhận thông tin thì có trách nhiệm xem xét, xử lý, nhưng họ chỉ xem xét thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị của họ.

“Phải phân loại rất cụ thể những thông tin về phát hiện lãng phí. Nếu liên quan trực tiếp đến cơ quan tổ chức nào thì thủ trưởng cơ quan tổ chức đó có trách nhiệm xem xét, kết luận việc có hay không có lãng phí. Còn trường hợp thông tin liên quan đến lãng phí không thuộc trách nhiệm của cơ quan đó, họ phải có trách nhiệm chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết”, ông Hải góp ý.