Đề nghị Hà Nội, TPHCM tập trung nguồn lực kiểm soát phương tiện giao thông

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ tháng 10 năm nay đến hết tháng 3 năm sau, tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt bụi mịn PM2.5 thường gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hà Nội và TPHCM được ghi nhận có mức độ ô nhiễm cao nhất, bên cạnh một số điểm ô nhiễm cục bộ ở các tỉnh lân cận thủ đô.

Vì thế, bộ này vừa có văn bản đề nghị các địa phương tập trung rà soát, thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở có nguồn thải khí lớn như xi măng, nhiệt điện, sắt thép cũng như các loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm.

Ô tô xếp 6-7 hàng nhích từng mét trên đường Trường Sa, đoạn qua Trung tâm triển lãm quốc gia (Ảnh: Trần Nam).

Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu 100% dự án, công trình phải tuân thủ các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải như che chắn, phun nước, rửa xe ra vào công trình. Các công trình tái phạm nhiều phải bị tạm đình chỉ.

Chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, giám sát và xử lý để chấm dứt tình trạng đốt rác, phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) trái quy định; thúc đẩy các giải pháp thu gom, tái sử dụng phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Các địa phương được đề nghị đầu tư xây dựng đồng bộ các trạm quan trắc theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) hàng ngày trên báo chí, cổng thông tin điện tử, ứng dụng di động kèm khuyến cáo bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trường hợp AQI vượt mức 300, địa phương phải thực hiện ngay biện pháp khẩn cấp để giảm ô nhiễm.

Với Hà Nội và TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh cần tập trung tối đa nguồn lực để xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, lộ trình kiểm soát phương tiện giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt điện.

Các địa phương phải gửi kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện (nếu có) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.