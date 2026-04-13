Bộ Tư pháp gửi 30 công văn đề nghị xác minh, xử lý cuộc đấu giá tài sản

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) của Bộ Tư pháp cho thấy, từ tháng 7/2017 đến hết năm 2025, các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã thực hiện gần 336.600 cuộc đấu giá; số tiền thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được hơn 4.000 tỷ, nộp ngân sách nhà nước trên 1.700 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội vào tháng 11/2024 gây ồn ào dư luận (Ảnh: Dương Tâm).

Số liệu thống kê cho thấy thời gian qua hoạt động đấu giá tài sản có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Các hình thức đấu giá được áp dụng phong phú, đa dạng, ngoài hình thức truyền thống là đấu giá trực tiếp bằng lời nói đã bổ sung đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá trực tuyến.

Bộ Tư pháp nhận định, Cổng đấu giá tài sản quốc gia đưa vào vận hành, sử dụng từ 10/4/2020 đã phát huy hiệu quả trong công khai, minh bạch hoạt động đấu giá tài sản. Đến tháng 3/2026 có hơn 93.266 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, gần 526.500 thông báo về việc đấu giá tài sản được đăng tải trên cổng.

Cơ quan này có nhiều văn bản đề nghị người có tài sản, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, làm rõ hành vi vi phạm, kịp thời tạm dừng, hủy kết quả nhiều cuộc đấu giá, góp phần phòng tránh thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) có hơn 30 công văn đề nghị Sở Tư pháp, người có tài sản và cơ quan chủ quản xem xét, xác minh, xử lý nhiều vụ việc như cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Thanh Oai, Hoài Đức (Hà Nội); đấu giá 3 mỏ cát tại Tây Đằng, Châu Sơn, Liên Mạc (Hà Nội)...

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tư pháp, người có tài sản kịp thời dừng cuộc đấu giá, hủy kết quả đấu giá do có hành vi vi phạm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản như vụ đấu giá cây cao su ở Kon Tum, đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Trì (Phú Thọ)...

Cuộc đấu giá mỏ cát Liên Mạc (phường Thượng Cát và Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội) gây ồn ào dư luận cuối năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ thực tế triển khai luật, Bộ Tư pháp nhận định công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đấu giá tài sản chưa được thực hiện thường xuyên. Việc xử lý các vi phạm trong đấu giá đôi khi còn “cả nể”, “nương tay”, tính răn đe chưa cao.

Tài sản đấu giá ở Việt Nam hầu hết là tài sản công - trong đó đấu giá quyền sử dụng đất chiếm hơn 90%, nhưng chưa có đầu mối chung để xử lý như mô hình của một số nước phát triển. Từ đó, theo Bộ Tư pháp, dễ dẫn đến nguy cơ trục lợi.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại nhiều địa phương còn hạn chế về nguồn lực phục vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này còn mỏng, không ổn định.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đấu giá trực tuyến trong hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn hạn chế, dẫn tới phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của các chủ thể tham gia đấu giá.

“Tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ”, “cò mồi, đe dọa, cưỡng ép” xảy ra khá tinh vi, có xu hướng ngày càng phức tạp nên quá trình thanh tra, kiểm tra thông thường rất khó phát hiện, xử lý nếu không có sự vào cuộc của cơ quan công an với các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành như giám định chữ ký, ghi âm, điều tra…”, Bộ Tư pháp cho hay.