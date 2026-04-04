Đất đá sạt lở đè 2 công nhân tử vong

Ngày 4/4, UBND xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 2/4, tại km9 tuyến đường kết nối IC15 thuộc địa phận thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải, nhóm công nhân của Công ty Đ.T. (đơn vị thi công tuyến đường IC15 từ km7 đến km10) đang san gạt, thi công bờ kè thì đất từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống khiến 2 người không kịp chạy thoát.

Khu vực hiện trường vụ việc (Ảnh: A Lù).

Các nạn nhân là anh L.T.Q. (SN 1994, ở phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai), là kỹ thuật viên Công ty TNHH Đ.T. và anh M.A.L. (SN 1986, ở xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai), là công nhân. Cả hai anh bị đất đá vùi lấp và tử vong sau đó.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Mù Cang Chải đã chỉ đạo công an xã bảo vệ hiện trường, lấy lời khai người chứng kiến, lập biên bản sự việc, tiếp tục làm rõ sự việc.