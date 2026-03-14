Dâng hương hoa tưởng nhớ 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Ngày 14/3, tại tỉnh Khánh Hòa trời mưa nặng hạt, nhưng dòng người vẫn về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm) để dâng hương, tưởng niệm 64 liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

Thiếu tá Trần Thị Thủy, con gái liệt sỹ Trần Văn Phương, có mặt tại khu tưởng niệm từ sớm để thắp hương cho bố và các đồng đội của ông. Chị xúc động khi nhắc về người cha đã anh dũng hy sinh ở Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được là con của một người anh hùng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4, cùng đoàn công tác dâng hương 64 liệt sỹ Gạc Ma (Ảnh: Trung Thi).

Chị cho biết với tư cách là một quân nhân, bản thân chị luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến cho Tổ quốc, tiếp nối con đường mà cha đã lựa chọn. Trong việc dạy dỗ con cái, chị cũng hướng các con noi theo truyền thống gia đình, mong các con tiếp bước tinh thần của ông ngoại và cha mẹ để đóng góp cho đất nước.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đội mưa dâng hương, tưởng nhớ công ơn của liệt sỹ Gạc Ma (Ảnh: Trung Thi).

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Người dân đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tri ân 64 liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc (Ảnh: Trung Thi)

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nơi đây đã đón gần 3.600 đoàn với hơn 650.000 lượt người dân trong và ngoài nước viếng thăm.

Trong đó, nhiều đoàn đã chọn khu tưởng niệm này làm “địa chỉ đỏ” để kết nạp đảng viên mới, khen thưởng, tuyên dương học sinh, cán bộ, đoàn viên.