Đại tá Nguyễn Thành Long làm Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi

Chiều 27/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thành Long, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Trà Câu).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và công an các cấp. Đại tá Nguyễn Thành Long khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thành Long sinh năm 1974, quê quán phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. Tháng 1/2019, Đại tá Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng).

Sau khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sáp nhập, Đại tá Nguyễn Thành Long giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng mới.