Đại tá Lê Đức Trung làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ngày 29/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung (SN 1975), Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.

Đồng thời, tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.