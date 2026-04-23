Quốc hội nên quy định khung tối thiểu và tối đa ngưỡng doanh thu chịu thuế

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, được Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường sáng 23/4.

Nội dung trọng tâm được góp ý liên quan ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh và thẩm quyền quy định ngưỡng này.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu nhất trí về nguyên tắc giao cho Chính phủ chủ động quy định, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chính sách thuế.

Tuy nhiên, vị đại biểu băn khoăn nếu quy định giao toàn quyền cho Chính phủ trong việc này.

Vì vậy, giải pháp được vị đại biểu đề xuất là Luật sẽ quy định khung tối thiểu và tối đa mức doanh thu chịu thuế. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tùy từng thời kỳ xác định một mức doanh thu cụ thể.

“Ví dụ, với mức thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là từ 1 tỷ đến 3 tỷ hoặc từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng. Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc thêm, đề xuất về một khung cụ thể bao gồm mức tối thiểu và tối đa”, ông Hiếu góp ý.

Với quy định như vậy, ông cho rằng Chính phủ hoàn toàn có thể quy định một mức doanh thu cụ thể áp dụng chung hoặc mức khác nhau cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau, đảm bảo sự linh hoạt và thẩm quyền của Chính phủ.

Lý giải rõ hơn về việc đưa ra mức tối thiểu và tối đa liên quan ngưỡng doanh thu chịu thuế, ông Hiếu giải thích mức tối thiểu nhằm đảm bảo tính hợp lý, phù hợp thực tiễn đảm bảo không tăng gánh nặng chi phí quá mức cho doanh nghiệp, tổ chức.

Còn mức tối đa, theo đại biểu Phan Đức Hiếu, để đảm bảo cân bằng giữa giảm gánh nặng chi phí và thu ngân sách, cũng như đảm bảo mục tiêu thúc đẩy mở rộng, phát triển kinh doanh, tránh tình trạng cơ sở kinh doanh “không muốn lớn”.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) nhận định dự thảo sửa đổi, bổ sung 4 sắc thuế trình kỳ họp lần này đã thể hiện rõ tinh thần cải cách, hướng tới xây dựng một hệ thống thuế linh hoạt hơn, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Về cơ chế xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, vị đại biểu cho rằng việc không quy định cứng một mức doanh thu cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định căn cứ vào bối cảnh kinh tế - xã hội từng thời kỳ, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, là một bước tiến quan trọng về thể chế.

“Cách tiếp cận này giúp chính sách thuế có khả năng điều chỉnh linh hoạt, kịp thời phản ánh những biến động của nền kinh tế như lạm phát, mức sống và thu nhập của người dân, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người nộp thuế, đặc biệt là khu vực kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ”, ông Bình nói.

Bên cạnh đó, theo ông, việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng quy định cũng là một tín hiệu tích cực. Chính sách này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và chi phí tuân thủ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ - vốn là khu vực có vai trò quan trọng trong tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Góp ý thêm về giải pháp, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng cần bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thu nhập bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở, khi quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế.

Việc quy định rõ các căn cứ này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo khả năng dự báo cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ông Bình góp ý cần quy định rõ chu kỳ rà soát và điều chỉnh ngưỡng doanh thu, ví dụ định kỳ 2 năm một lần hoặc khi các chỉ số kinh tế biến động vượt ngưỡng nhất định nhằm tránh tình trạng chính sách bị lạc hậu so với thực tế.

Một vấn đề khác vị đại biểu lưu ý là nguy cơ lợi dụng chính sách. “Khi áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, trong thực tiễn có thể phát sinh tình trạng doanh nghiệp chia nhỏ hoạt động thành nhiều pháp nhân để giữ doanh thu dưới ngưỡng miễn thuế”, ông Bình nói.

Vị đại biểu đề nghị bổ sung quy định cơ chế cộng gộp doanh thu đối với các doanh nghiệp có cùng chủ sở hữu hoặc có mối quan hệ kiểm soát, nhằm bảo đảm tính công bằng và chống thất thu ngân sách.

Ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đại biểu tỉnh Vĩnh Long đề nghị nghiên cứu áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất cho các sắc thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cùng một quy mô kinh doanh. Việc thống nhất này sẽ giúp người dân dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế.